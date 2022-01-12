Участвовал в войне на Донбассе: суд сократил срок чеху, приговоренного к 20 годам

Апелляционный суд Праги изменил приговор в отношении 27-летнего гражданина Чехии Лукаша Новачека. Его приговорили к 20 годам лишения свободы за членство в рядах боевиков на Донбассе.

Суд решил, что участие Новачека в боевых действиях не доказано. Чеха сочли виновным в участии в организованной преступной группе, но не в терроризме.

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Исходя из этого, суд сократил срок заключения с 20 лет до 6. Решение апелляционной инстанции является финальным.

Что известно о действиях Новачека на Донбассе

Окружной суд чешского города Пльзень в сентябре 2021 года приговорил Новачека к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Осужденный признал, что в 2015 году находился на Востоке. Однако свое участие в боевых действиях он отрицает.

По словам Новачека, он якобы уехал к девушке из Донецка, с которой он познакомился онлайн, и уже на Донбассе ему предложили присоединиться к пророссийским боевикам. Он также рассказал, что работал поваром.

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По данным обвинения, мужчина действительно служил в разведке, охране и патруле и участвовал в боях в составе военных формирований.

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Городской суд Праги в январе приговорил к 20 годам лишения свободы гражданина Чехии. Он воевал на Востоке Украины на стороне пророссийских боевиков и не вернулся на родину.

В Праге приговорили чеха Иржи Урбанека к 20 годам тюрьмы по обвинению в терроризме. Мужчина участвовал в боевых действиях на стороне войск оккупанта под прозвищем "Бегемот" с 2015 года.

В июне 2021 года в Чехии к 20 годам тюремного заключения был приговорен 32-летний Мартин Кантор. Мужчина воевал на стороне оккупантов Луганщины.

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