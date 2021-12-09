Участвовали в войне на Донбассе: удалось идентифицировать 30 российских артиллеристов
Источник:InformNapalm
Волонтеры из международного разведывательного сообщества InformNapalm представили новое расследование. В нем идентифицировали 30 российских артиллеристов, которые, очевидно, участвовали в войне на Донбассе.
Наблюдение за социальными профилями фигурантов расследования демонстрирует, что большинство из них по состоянию на 2021 год до сих пор служат в составе 7-й российской военной базы. Ее личный состав на ротационной основе до сих пор находится возле границы с Украиной.
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Поэтому раскрытие данных этих артиллеристов может способствовать дальнейшему отказу от исполнения преступных приказов Кремля, ведь ответственность для них становится более персонифицированной,
– говорится в расследовании.
Кого упоминают в расследовании
В списке InformNapalm – 30 военных страны-агрессора, связанные с так называемой "украинской командировкой 2014". Все они участвовали в вооруженной агрессии со стороны России.Примите во внимание! Расследователи предполагают, что данные об отдельных военных могут являться псевдонимами.
В списке есть данные о таких боевиках:
- Павле Степаненко;
- Константине Константинове;
- Эрике Керобяне;
- Дмитрии Крайнове;
- Андрее Нагорном;
- Виталии Тибилове и других военных страны-агрессора.
Пограничники задержали украинца
- В ноябре 2021 года Госпогранслужба задержала украинца, который работал на боевиков. Мужчина в возрасте 32 лет вошел в состав одного из подразделений незаконных вооруженных формирований еще в 2014 году.
- В частности, проверял документы и осматривал транспортные средства на блок-посту вблизи Первомайска на Луганщине.
- Впоследствии мужчина сбежал на контролируемую украинскими властями территорию. Причиной послужил страх за свою жизнь.
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