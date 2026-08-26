В ходе учений будет учитываться опыт Украины. Об этом сообщило Минобороны Беларуси.

Что известно об учениях?

Государственный секретарь Рады безопасности Александр Вольфович отдал распоряжение министру обороны Беларуси, согласно которому одна из артиллерийских бригад будет передислоцирована для выполнения учебно-боевых задач. Согласно информации Минобороны страны, подразделение будет приведено в готовность для выполнения задач с доукомплектованием до штатов военного времени.

Минск хочет проверить функционирование всей вертикали управления от министра обороны до командиров отдельных подразделений. Также белорусские военные отметили, что будут учитывать опыт ведения современной войны на примере Киева и Тегерана.

Особое внимание будет уделено вопросам использования современных способов огневого поражения и управления им с учетом опыта военных конфликтов в Украине и Иране. Цель мероприятий, запланированных на второе учебное полугодие, – выяснить, устранены ли недостатки, выявленные в ходе предыдущей проверки, а также проверить готовность соединений и воинских частей к ведению боевых действий,

– заявил Вольфович.

Он добавил, что впоследствии власти планируют проверить другие воинские формирования и силовые ведомства. Генерал сказал, что во время учений будут задействованы условный противник, действие диверсионно-разведывательных групп и применение беспилотников.

Вольфович отметил, что такие мероприятия позволяют оценить степень готовности войск и государства. Он подчеркнул, что учебная подготовка для белорусской армии была запланирована.

Поэтому беспокоиться о том, что сейчас происходит что-то сверхъестественное, не нужно. План проверки был утвержден Главой государства еще в начале года: как на первое полугодие, так и на второе. Недавно Президенту страны доложили о плане проверки на второе полугодие не только Вооруженных Сил, но и других структур. Глава государства утвердил этот план. Сегодня проходит первый этап проверки второго полугодия,

– заявил генерал.

Также СМИ писали, что в Гомельской области Беларуси, рядом с украинской границей, начали строительство железнодорожной инфраструктуры для нового военного полигона. На объекте обустраивают специальную грузовую платформу с рампой для быстрой выгрузки колесной и гусеничной бронетехники.