Під час навчань буде враховуватись досвід України. Про це повідомило Міноборони Білорусі.

Що відомо про навчання?

Державний секретар Ради Безпеки Олександр Вольфович віддав розпорядження міністру оборони Білорусі, згідно з яким, одна з артилерійських бригад передислокується для проведення навчально-бойових завдань. Відповідно до інформації МО країни, підрозділ буде приведений у готовність для виконання завдань із доукомплектуванням до штатів воєнного часу.

Мінськ хоче перевірити функціонування усієї вертикалі управління від міністра оборони до командирів окремих підрозділів. Також білоруські військові зазначили, що будуть враховувати досвід ведення сучасної війни на прикладі Києва та Тегерана.

Особливу увагу буде приділено питанням використання сучасних способів вогневої поразки та керування ним з урахуванням досвіду воєнних конфліктів в Україні та Ірані. Мета заходів, спланованих у другому навчальному півріччі, – вивчити, чи усунуто недоліки, виявлені під час попередньої перевірки, і навіть перевірити готовність з'єднань і військових частин до ведення бойових дій,

– заявив Вольфович.

Він додав, що згодом влада планує перевірити інші військові формування та силові відомства. Генерал сказав, що під час навчань будуть задіювати умовного супротивника, вплив диверсійно-розвідувальних груп та застосування безпілотників.

Вольфович наголосив, що такі заходи дають можливість оцінити ступінь готовності війська та держави. Він підкреслив, що навчальна підготовка для білоруської армії була запланована.

Тому турбуватися про те, що зараз відбувається щось надприродне, не потрібно. Задум перевірки була затверджена Главою держави ще на початку року: як на перше півріччя, так і на друге. Нещодавно Президенту країни доповіли про задум перевірки на друге півріччя не лише Збройних Сил, а й інших структур. Глава держави утвердив цей задум. Сьогодні перший елемент перевірки другого півріччя,

– заявив генерал.

Також ЗМІ писали, що у Гомельській області Білорусі, поруч із українським кордоном розпочали будівництво залізничної інфраструктури для нового військового полігону. На об'єкті облаштовують спеціальну вантажну платформу з рампою для швидкого вивантаження колісної та гусеничної бронетехніки.