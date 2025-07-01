Россия впервые применила морские БпЛА на учениях в Балтийском море, – СМИ

Россияне якобы впервые применили морские беспилотники в рамках учений "Июльский шторм" в Балтийском море, которые закончились в воскресенье, 27 июля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Кроме того, там также обнародовали якобы соответствующее видео.

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Что известно о результатах российских учений?

Балтийский флот России якобы впервые официально использовал морские беспилотники. Говорят, что дрон несет боезаряд значительной массы – предполагают, что фугасного типа. Отмечается, что целью может быть малый надводный объект или инженерное сооружение.

Балтийский флот – один из самых загруженных по интенсивности наблюдения и противодействия со стороны НАТО, поэтому выбор именно этой акватории для демонстрации морских дронов не случайный,

– пишут росСМИ.

Использование морских дронов россиянами: смотрите видео

К слову, в России в этом году без объяснения причин отменили военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Он должен был состояться 27 июля. Причиной могло стать опасение военного командования, что теперь потери флота в войне станут очевидными.