Россия впервые применила морские БпЛА на учениях в Балтийском море, – СМИ
- Россия впервые применила морские беспилотники во время учений "Июльский шторм" в Балтийском море, которые завершились 27 июля.
- Балтийский флот использовал дроны с фугасным зарядом, они, вероятно, способны атаковать надводные объекты или инженерные сооружения.
Россияне якобы впервые применили морские беспилотники в рамках учений "Июльский шторм" в Балтийском море, которые закончились в воскресенье, 27 июля.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Кроме того, там также обнародовали якобы соответствующее видео.
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Что известно о результатах российских учений?
Балтийский флот России якобы впервые официально использовал морские беспилотники. Говорят, что дрон несет боезаряд значительной массы – предполагают, что фугасного типа. Отмечается, что целью может быть малый надводный объект или инженерное сооружение.
Балтийский флот – один из самых загруженных по интенсивности наблюдения и противодействия со стороны НАТО, поэтому выбор именно этой акватории для демонстрации морских дронов не случайный,
– пишут росСМИ.
Использование морских дронов россиянами: смотрите видео
К слову, в России в этом году без объяснения причин отменили военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Он должен был состояться 27 июля. Причиной могло стать опасение военного командования, что теперь потери флота в войне станут очевидными.