Учения "Запад-2021": Польша готовится к провокациям России на границе

30 августа 2021 , 14:48
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Источник:

"Польское радио"

В Польше готовятся к провокациям России во время военных учений "Запад-2021". Они состоятся вблизи стран Балтии.

Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Марцин Оцепа. Как он заметил, агрессия Кремля против Украины также началась с военных маневров на границе.

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Почему Польша готовится к провокациям

По словам Оцепы, Польша должна быть готова к любому развитию событий. Все потому, что российские войска будут находиться очень близко к границам Польши.

Они будут размещаться на белорусских полигонах и аэродромах в непосредственной близости от тех событий на границе, которые связаны с миграционной активностью,
заявил замминистра.

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Учения "Запад-2021": что известно

  • На территории Беларуси в сентябре пройдут масштабные совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2021".
  • Тема учений – "Применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".
  • Владимир Зеленский заявил, что Украина осознает, какие замыслы у совместных российско-белорусских военных учений "Запад-2021". Поэтому военные готовы к различным шагам со стороны этих государств.
Автор: Тетяна Кійовська