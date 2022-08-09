Ученые зафиксировали кратчайшие сутки на Земле от появления атомных часов

Сутки 29 июня 2022 года были на 1,59 миллисекунды короче, чем обычно. Этот показатель побил предварительный рекорд, зафиксированный почти два года назад.

Об этом сообщила Международная служба вращения Земли (IERS). Предыдущий рекорд организация фиксировала 19 июля 2020 года – тогда сутки были на 1,47 миллисекунды короче привычных 24-часовых суток.

Читайте также Ученые удивлены геологической активностью на Церере и пытаются объяснить ее новой теорией

Кратчайшие сутки современности

29 июня 2022 года стало самым коротким днем с момента изобретения атомных часов. Несмотря на рекордный показатель в современной истории, исследователи отмечают, что на Земле когда-то были и более короткие дни.

В частности, более 70 миллионов лет назад, когда по планете еще бродили динозавры, одни сутки на Земле продолжались около 23 с половиной часов. Это установило исследование в 2020 году. По данным NASA, с 1820 года учёные фиксировали замедление вращения Земли.

Что известно об атомных часах Атомные часы – это стандартизированное устройство для измерения времени, использующее как стандарт частоту электронного перехода между энергетическими уровнями в атомах. Эта частота настолько стабильна, что атомные часы способны измерять время более точно, чем астрономические методы. Прибор изобретен в 50-х годах прошлого столетия. Атомные часы – это стандартизированное устройство для измерения времени, использующее как стандарт частоту электронного перехода между энергетическими уровнями в атомах. Эта частота настолько стабильна, что атомные часы способны измерять время более точно, чем астрономические методы. Прибор изобретен в 50-х годах прошлого столетия.

Вращение Земли ускоряется

Экс-глава службы времени Военно-морской обсерватории Деннис Маккарти заявил, что в течение последних нескольких лет Земля начала ускоряться. Исследователи не имеют окончательного аргументированного ответа, почему это происходит, впрочем, связывают ускорение движения Земли с таянием ледников.

Дело в том, что Земля немного больше в ширину, чем в высоту, что делает ее "сплюснутым сфероедом". Ледники давят на земную кору на Северном и Южном полюсах. В результате таяния ледников давление на верхнюю и нижнюю части планеты уменьшается, что поднимает кору вверх и делает Землю более округлой.

Читайте также Солнечные языки: что такое выбросы корональной массы Солнца, как они образуются и почему опасны

К слову, в ходе "округления" Земли ее масса концентрируется ближе к центру, что увеличивает скорость вращения планеты. Это явление сравнивают с тем, как фигуристы увеличивают свою скорость – прижимая руки к телу, они ускоряются, потому что масса их тела становится ближе к центру тяжести.

Добавим, что с тех пор, как ученые начали измерять скорость вращения Земли с помощью атомных часов, было зафиксировано ее замедление. Тогда научное сообщество прибавляло к часу дополнительную секунду. По данным EarthSky, с 1972 года было добавлено всего 27 секунд. Однако, поскольку планета вращается быстрее, необходимо убрать дополнительную секунду, чтобы успеть за реальным счетом времени.

Вас может заинтересовать – Bayraktar уже скоро будут производить в Украине: смотрите видео