Об этом сообщила Международная служба вращения Земли (IERS). Предыдущий рекорд организация фиксировала 19 июля 2020 года – тогда сутки были на 1,47 миллисекунды короче привычных 24-часовых суток.

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Кратчайшие сутки современности

29 июня 2022 года стало самым коротким днем с момента изобретения атомных часов. Несмотря на рекордный показатель в современной истории, исследователи отмечают, что на Земле когда-то были и более короткие дни.

В частности, более 70 миллионов лет назад, когда по планете еще бродили динозавры, одни сутки на Земле продолжались около 23 с половиной часов. Это установило исследование в 2020 году. По данным NASA, с 1820 года учёные фиксировали замедление вращения Земли.

Что известно об атомных часах Атомные часы – это стандартизированное устройство для измерения времени, использующее как стандарт частоту электронного перехода между энергетическими уровнями в атомах. Эта частота настолько стабильна, что атомные часы способны измерять время более точно, чем астрономические методы. Прибор изобретен в 50-х годах прошлого столетия.

Вращение Земли ускоряется

Экс-глава службы времени Военно-морской обсерватории Деннис Маккарти заявил, что в течение последних нескольких лет Земля начала ускоряться. Исследователи не имеют окончательного аргументированного ответа, почему это происходит, впрочем, связывают ускорение движения Земли с таянием ледников.

Дело в том, что Земля немного больше в ширину, чем в высоту, что делает ее "сплюснутым сфероедом". Ледники давят на земную кору на Северном и Южном полюсах. В результате таяния ледников давление на верхнюю и нижнюю части планеты уменьшается, что поднимает кору вверх и делает Землю более округлой.

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К слову, в ходе "округления" Земли ее масса концентрируется ближе к центру, что увеличивает скорость вращения планеты. Это явление сравнивают с тем, как фигуристы увеличивают свою скорость – прижимая руки к телу, они ускоряются, потому что масса их тела становится ближе к центру тяжести.

Добавим, что с тех пор, как ученые начали измерять скорость вращения Земли с помощью атомных часов, было зафиксировано ее замедление. Тогда научное сообщество прибавляло к часу дополнительную секунду. По данным EarthSky, с 1972 года было добавлено всего 27 секунд. Однако, поскольку планета вращается быстрее, необходимо убрать дополнительную секунду, чтобы успеть за реальным счетом времени.

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