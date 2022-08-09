Про це повідомила Міжнародна служба обертання Землі (IERS). Попередній рекорд організація фіксувала 19 липня 2020 року – тоді доба була на 1,47 мілісекунди коротшою від звичної 24-годинної доби.

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Найкоротша доба сучасності

29 червня 2022 року стало найкоротшою добою з моменту винайдення атомного годинника. Попри рекордний показник у сучасній історії, дослідники зазначають, що на Землі колись були й значно коротші дні.

Зокрема, понад 70 мільйонів років тому, коли планетою ще бродили динозаври, одна доба на Землі тривала близько 23 з половиною годин. Це встановило дослідження 2020 року. За даними NASA, з 1820 року вчені фіксували уповільнення обертання Землі.

Що відомо про атомний годинник Атомний годинник – це стандартизований пристрій для вимірювання часу, що використовує, як стандарт, частоту електронного переходу між енергетичними рівнями в атомах. Ця частота настільки стабільна, що атомний годинник здатний вимірювати час точніше, ніж астрономічні методи. Прилад винайдений у 50-х роках минулого століття.

Обертання Землі пришвидшується

Ексочільник служби часу Військово-морської обсерваторії Денніс Маккарті заявив, що протягом останніх кількох років Земля почала прискорюватися. Дослідники не мають остаточної аргументованої відповіді, чому це відбувається, втім пов'язують прискорення руху Землі з таненням льодовиків.

Річ у тім, що Земля є трохи більшою у ширину, аніж у висоту, що робить її таким собі "сплюснутим сфероїдом". Льодовики тиснуть на земну кору на Північному та Південному полюсах. Унаслідок танення льодовиків, тиск на верхню й нижню частини планети зменшується, що підіймає кору догори й робить Землю більш округлою.

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До слова, у ході "округлення" Землі, її маса концентрується ближче до центру, що збільшує швидкість обертання планети. Це явище порівнюють з тим, як фігуристи збільшують свою швидкість – притискаючи руки до тіла, вони прискорюються, тому що маса їхнього тіла стає ближчою до центру тяжіння.

Додамо, що відколи вчені почали вимірювати швидкість обертання Землі за допомогою атомного годинника, було зафіксоване її сповільнення. Тоді наукове співтовариство додавало до години додаткову секунду. За даними EarthSky, з 1972 року було додано загалом 27 секунд. Проте, оскільки планета нині обертається швидше, необхідно прибрати додаткову секунду, аби встигнути за реальним ліком часу.

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