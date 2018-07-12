Ученые доказали, что землеподобная планета имеет умеренный климат

Астрономы провели химический анализ звезды, вокруг которой вращается землеподобная планета Ross 128b. Это дало возможность определить некоторые характеристики планеты.

Об этом сообщает N+1.

В частности, астрономы подтвердили, что это каменистая планета, на поверхности которой, скорее всего, царит умеренный климат.

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Планета находится в 20 раз ближе к своей материнской звезде, чем Земля к Солнцу. Экзопланета вращается вокруг неактивного красного карлика Ross 128, который реже, чем похожие звезды, переживает мощные вспышки.

Исследования показали, что Ross 128 имеет почти такой же уровень относительного содержания железа [Fe/H], что и Солнце. Также ученые предполагают, ядро Ross 128b должно быть больше, чем Земли.

С помощью компьютерной симуляции, исследователи рассчитали перечень возможных радиусов для Ross 128b — все возможные варианты оказались меньшими, чем 1,7 земных. Именно это дает возможность предположить, что Ross 128b является каменистой планетой. Если теория подтвердится, то равновесная температура на экзопланете составляет 20 градусов Цельсия. Однако, возможен и еще один вариант, при этом равновесная температура на Ross 128b может быть 25 -50 градусов Цельсия.

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