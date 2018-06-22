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Телеканал новостей 24 Новости Космос

Ученые начали эксперименты по уничтожению космического мусора

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Ученые начали эксперименты по уничтожению космического мусора
Ученые начали эксперименты по уничтожению космического мусора / Фото из свободных источников

RemoveDEBRIS начал тестирование технологии по уничтожению космического мусора с помощью оборудования, построенного ведущим мировым производителем спутников Surrey Satellite Technology Limited. Спутник имеет технологии, разработанные компанией Airbus.

Об этом сообщает Front News International.

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Эта технология является одной из первых в мире попыток решения проблем, связанных с наращиванием опасности космического мусора, вращающегося вокруг Земли. Миссия RemoveDEBRIS будет пытаться захватить имитацию космического мусора, используя сеть и гарпун, а также будет проверять передовые камеры и системы радаров.

После того, как эти эксперименты будут завершены, он развернет парусник, чтобы вывести из себя весь собранный мусор на орбиту, где он будет сжигаться.

Очень интересно через 5 лет с начала развития технологий протестировать эти интересные системы в этой области. Если эксперимент будет успешным, технологии, применяемые в RemoveDEBRIS, могут быть включены и в другие миссии в ближайшем будущем,
– отметил профессор Гуглиелмо Аглиетти.

Стоит отметить, что RemoveDEBRIS был запущен с космического аппарата SpaceX Dragon в апреле, а весь проект финансируется Европейской Комиссией.

Теги: Техно Космос
Источник: 24 Канал
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