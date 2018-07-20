Ученые нашли звезду, которая "поедает" планету

Ученые после десятилетий наблюдений поняли причины непостоянного тускнения молодой звезды RW Aur A в созвездии Тельца-Ауриго. Оказалось, что она "поедала" планету.

Физики наблюдали за RW Aur A с помощью рентгеновской обсерватории "Чандра", пишет Naked Science.

По словам ученых, две планеты-младенца сталкиваются, а обломки от их столкновения падают в RW Aur A. Эти обломки в могли создать "занавес" из газа и пыли, который затемнял звездный свет.

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В исследовании RW Aur A за 2017 год астрономы обнаружили, что от диска газа и пыли вокруг звезды выходит в 10 раз больше железа, чем было зарегистрировано в 2013 году. Теперь ученые считают, что источник этого железа – звезда. Они предполагают, что это железо содержится в обломках планет вокруг звезды. Эти обломки появились в результате столкновения двух планет-младенцев.

По мнению ученых, причиной предыдущих случаев потускнения молодой звезды также могли быть подобные столкновения.

Впрочем, исследователи говорят, что "поедание" планет-младенцев может быть не единственным объяснением потускнения RW Aur A.

Ученые надеются, что изучение этой звезды поможет узнать больше и подробнее о том, что действительно происходит в жизни молодой звезды и как молодым планетам удается выживать.

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