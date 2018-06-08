Ученые создали карту гроз на Юпитере

Астрономы зарегистрировали большое количество грозовых разрядов на Юпитере и смогли построить карту их распределения в атмосфере газового гиганта. В этом ученым помог аппарат "Юнона". Оказалось, что молнии на Юпитере гораздо больше похожи на земные, чем считалось ранее.

Об этом сообщает NASA.

Читайте также: Громкое открытие NASA: появились новые доказательства, свидетельствующие о существовании жизни на Марсе

Грозовая активность на Юпитере наблюдается с конца 1980 годов, когда космический аппарат "Вояджер-1" зарегистрировал ее вспышку в оптическом диапазоне на ночной стороне планеты при близком пролете. Еще одним подтверждением природных явлений стало обнаружение в радиодиапазоне свистящих атмосферных разрядов (вистлер) – низкочастотных электромагнитных волн, которые распространяются в атмосфере газового гиганта и создают грозовые разряды.

Теперь две группы ученых сообщают о новых результатах, полученных автоматической межпланетной станцией "Юнона", которая исследует планету с орбиты уже два года.

Команда исследователей во главе с Иванной Колмашовой проанализировала данные, собранные инструментом MWR (Microwave Radiometer), установленным на "Юноне", в ходе близких пролетов мимо Юпитер в период с августа 2016 года по сентябрь 2017 года. Астрономы зарегистрировали большое количество вистлер длительностью от нескольких миллисекунд до нескольких десятков миллисекунд, которые отвечают более чем 1600 случаям обнаружения грозовых разрядов. Частота возникновения молний оказалась похожей на ту, которая наблюдается на Земле – от 0,7 до 4 ударов в секунду.



Распределение вспышек молний на Юпитере, которые зарегистрировала "Юнона"

Читайте также: Ученые NASA разгадали одну из тайн Юпитера

Другая группа во главе с Шенноном Брауном обнаружила в данных, собранных радиометром, 389 случаев регистрации сфериков – более высокочастотных электромагнитных волн (600 МГц – 1,2 ГГц), которые также образуются при грозовом разряде. Это не соответствует версии о том, что скорость распространения разрядов на Юпитере меньше, чем на Земле, из-за чего низкочастотная компонента радиоизлучения будет преобладать над высокочастотной.



Распределение вспышек молний на Юпитере, которые зарегистрировали разные аппараты

Сопоставление этих данных с данными, полученными другими аппаратами, позволило построить карту появления грозовых разрядов. Оказалось, что вспышки молний, которые часто возникали в полярных областях, практически отсутствовали вблизи экватора, а наибольшая частота грозовых разрядов наблюдалась в северном полушарии, выше 40 широты.

Читайте также: New Horizons вышел из глубокого сна для "свидания" с астероидом

Больше публикаций, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.