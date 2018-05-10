Ученые выяснили, как образовалась Луна

До появления Луны Земля пережила несколько катастроф, причиной которых стали образованиия множества неустойчивых и короткоживущих спутников.

Об этом пишет Naked science, передает dt.ua.

По одной из гипотез, Земля столкнулась с другой протопланетой, и из вещества обоих тел образовалась Луна.

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Во время исследования ученые смоделировали ударное образование множества "протоспутников" и их гравитационное взаимодействие с планетой, и друг с другом. Такие хаотичные взаимодействия приводят к слиянию их в более крупные тела, а затем — до выброса за пределы околоземной орбиты.

Ранее геологи выяснили, что твердое металлическое ядро внутри Земли образовалось 1-1,5 млрд лет назад. Также ученые смогли определить скорость роста земного ядра: за год его радиус увеличивается примерно на миллиметр.