Зеленский подписал закон об учете 17-летних призывников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вносит изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе". Юношей, которым исполняется 17 лет, берут на воинский учет.

Сведения ребят также внесут в Единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Верховной Рады.

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Что предусматривает закон, который подписал Зеленский

Владимир Зеленский подписал закон № 4197-ІХ, который вносит изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе". Документ определяет новые правила взятия на воинский учет призывников и проведения медицинских осмотров во время базовой общевойсковой подготовки.

Закон предусматривает, что юноши, которым исполнилось 17 лет, ежегодно с 1 января до 31 июля становятся на учет призывников. Сведения о них вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов через:

электронный кабинет;

личное прибытие в ТЦК и СП.

Кроме того, перед началом практических занятий по общевойсковой подготовке граждане должны пройти медицинский осмотр.

Также предусмотрена возможность до 1 марта становиться на учет для военнослужащих, которые самовольно оставили часть (СЗЧ), но добровольно вернулись в свои воинские части. В таких случаях командиры должны продолжить их военную службу, действие контракта и обеспечить восстановление денежного, продовольственного, вещевого и других видов обеспечения не позднее чем за 72 часа.

Для женщин, которые пригодны к военной службе и изъявили желание проходить базовую подготовку, установлен добровольный порядок постановки на учет призывников.