Відомості хлопців також внесуть у Єдиний держреєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Верховної Ради.

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Що передбачає закон, який підписав Зеленський

Володимир Зеленський підписав закон № 4197-ІХ, який вносить зміни до закону "Про військовий обов’язок і військову службу". Документ визначає нові правила щодо взяття на військовий облік призовників і проведення медичних оглядів під час базової загальновійськової підготовки.

Закон передбачає, що юнаки, яким виповнилося 17 років, щорічно з 1 січня до 31 липня стають на облік призовників. Відомості про них вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів через:

електронний кабінет;

особисте прибуття до ТЦК та СП.

Крім того, перед початком практичних занять із загальновійськової підготовки громадяни повинні пройти медичний огляд.

Також передбачено можливість до 1 березня ставати на облік для військовослужбовців, які самовільно залишили частину (СЗЧ), але добровільно повернулися до своїх військових частин. У таких випадках командири повинні продовжити їхню військову службу, дію контракту та забезпечити відновлення грошового, продовольчого, речового та інших видів забезпечення не пізніше ніж за 72 години.

Для жінок, які придатні до військової служби та виявили бажання проходити базову підготовку, встановлено добровільний порядок взяття на облік призовників.