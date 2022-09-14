Учет в центре занятости: что делать, когда человека мобилизовали
Источник:"Правительственный курьер"
Гражданам, мобилизованным в ряды армии Украины, сохраняют рабочее место и должность. Однако если человек был безработным – его снимают с учета в центре занятости.
В Министерстве социальной политики объяснили, что согласно законодательству к занятому населению относятся, в частности, украинцы, проходящие военную службу. Поэтому регистрация в службе занятости прекращается.
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Почему мобилизованного снимают с учета в службе занятости
Такая норма предусмотрена потому, что при мобилизации граждане не могут активно искать работу и посещать центр занятости. После предоставления зарегистрированным безработным мобилизационных распоряжений, повесток или распоряжений военных комиссаров, специалист "биржи труда" принимает решение о:
- прекращение регистрации безработного;
- прекращение выплаты пособия по безработице.
Однако следует отметить, что украинцам, проходящим военную службу, сегодня выплачивают денежное довольствие. Кроме того, согласно законодательству, военнослужащие являются плательщиками единого взноса, а следовательно, являются застрахованными лицами в системе общеобязательного государственного соцстрахования, в частности на случай безработицы.
Денежное довольствие военнослужащих / инфографика Минобороны
Что делать после увольнения из армии
По окончании военной службы гражданин в случае необходимости может снова обратиться в центр занятости и получить статус безработного.
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Как отметили в Министерстве социальной политики, решение о назначении выплаты пособия по безработице и ее размер будут принимать с учетом:
- периода службы;
- размера денежного довольствия.