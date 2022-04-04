Учим слова, споем в день победы: "Ой у лузі червона калина" в исполнении патрульного
Источник:Полиция Винницкой области
Украинская песня "Ой у лузі червона калина" стала настоящим гимном для поднятия духа украинского народа. Вслед за лидером группы "Бумбокс" ее попытались перепети все: от звезд шоу-биза до украинских полицейских.
Сегодня к их компании присоединился патрульный из Винницы. Видео, в котором он исполняет знакомую всем песню, опубликовали на фейсбук-странице полиции Винницкой области.
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Украинцы не падают духом
Несмотря на трагические события, наш народ продолжает борьбу и с каждым днем становится ближе к победе.
Доброе утро! Будем скоро петь легендарный гимн сечевых стрелков "Ой у лузі червона калина"в день нашей победы,
– написали на странице полиции.
Патрульный исполнил песню "Ой у лузі червона калина": смотрите видео
Обратите внимание: "Ой у лузі червона калина"в 1914 году стала гимном Украинских сечевых стрелков. Впоследствии ее пели в подразделениях УПА. Также ее исполнили депутаты Верховной Рады, когда 24 августа 1991 после провозглашения независимости заносили желто-голубой флаг в зал парламента.