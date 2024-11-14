В Украине планируют проверить учреждения, которые проводят ВВК, – Минобороны

Министерство обороны объяснило, что они планируют проверить учреждения, которые проводят военно-врачебные комиссии. Ведь нарушение может произойти на разном этапе.

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин рассказал, что отвечать за нарушения в процессе мобилизации должны учитывая этап, на котором это нарушение произошло, пишет 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

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Что известно о проверке учреждений, что проводят ВВК

Понятное дело, некоторые вещи нуждаются в проверке. Такие проверки призваны обеспечить надлежащее выполнение правил мобилизации и медицинских стандартов как таковых, чтобы нарушений не было как явления,

– заявил спикер.

По его словам, ответственность за нарушение зависит от этапа, на котором оно произошло:

если нарушение произошло на этапе медицинского осмотра – ответственность на Министерстве здравоохранения и НСЗУ в рамках заключенных договоров;

если неправильно вынесено заключение ВВК о годности к службе – это ответственность ВВК.

Реагировать должно Министерство обороны Украины.