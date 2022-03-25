Удачная эвакуация: более 500 мелитопольцев прибыли в Запорожье
25 марта 2022 , 19:11Читати новину українською
Источник:телеграм Кирила Тимошенко
Нескольким сотням жителей Мелитополя удалось выехать из оккупированного города. Эвакуация прошла удачно, люди уже прибыли в Запорожье.
Запорожье принимает эвакуированных мелитопольцев. Сотням людей удалось покинуть город, который временно оккупировали российские войска.
Читайте также По приказу коллаборантки: оккупанты заблокировали раздачу гуманитарной помощи в Мелитополе
Удачная эвакуация
Всего на автобусах и частных авто в Запорожье прибыло более 500 мелитопольцев. Им обеспечивают еду, места для питания и всю остальную необходимую помощь.
Смотрите также – "Виктор, знаешь, что происходит в Мариуполе?": Зеленский с сильным призывом обратился к Орбану