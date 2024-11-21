Удачная "Зеленая пятница" от ПриватБанка с картами Mastercard: новый взгляд на выгодный шопинг

В наше время важно получать максимальную пользу от каждой покупки. Именно поэтому возникают новые форматы сезонных распродаж.

Например, "Зеленая пятница" от ПриватБанка с картами Mastercard – больше, чем просто выгода! Это продуманный подход к покупкам, где персонализация, удобство и новые возможности для клиентов выходят на первый план, отмечает 24 Канал.

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Благодаря программе лояльности "Привет" в Приват24 пользователи получают доступ к эксклюзивным предложениям, которые учитывают их потребности и предпочтения. Это шанс экономить не только средства, но и время, а также открыть для себя новые возможности в любимых категориях товаров и услуг.

Почему "Зеленая пятница"?

ПриватБанк совместно с Mastercard меняют традиции Черной пятницы, добавляя яркости и выгод в любимый день шопинга! Ведь с 18 ноября стартовала "Зеленая пятница" – действительно уникальное предложение для клиентов банка в рамках программы лояльности "Привет".

Как сообщили в банке, в традиционный период осенних распродаж для клиентов будут действовать специальные эксклюзивные условия для покупки электроники, бытовой техники, одежды и товаров для дома и топлива ведущих брендов с выгодой до 20% при оплате картами Mastercard от ПриватБанка.

Ключевое преимущество программы – это то, что скидки являются персонализированными для каждого пользователя. Чтобы посмотреть свой процент кэшбэка, необходимо перейти в раздел "Привет" в Приват24.

Широкая выборка категорий охватывает:

супермаркеты и продукты;

рестораны, кафе и бары;

товары для дома и ремонта;

одежда и обувь;

бытовая техника и цифровые товары;

аптеки;

АЗС;

развлечения.

Чтобы получить особые условия покупок "Зеленой пятницы" от ПриватБанк и Mastercard, с 18 ноября и в течение двух недель надо заходить в программу лояльности "Привет" и активировать наиболее привлекательные предложения партнеров – топ брендов и маркетплейсов.

Заметим, что программа лояльности "Привет" – первая на банковском рынке интеллектуальная персонализированная программа лояльности, что позволяет клиентам банка пользоваться наиболее персонализированными предложениями от ведущих брендов. Имеющиеся скидки и кэшбэки от партнеров можно всегда найти в меню "Привет" мобильного приложения или веб-версии Приват24. Перечень доступных покупок от постоянных и новых партнеров программы обновляется ежедневно.

Выгоды "Зеленой пятницы" от ПриватБанк и Mastercard

"Зеленая пятница" от ПриватБанка с картами Mastercard – это время, когда ваши покупки становятся приятнее, а расходы – разумнее. С 18 ноября по 1 декабря будут действовать выгоды, которые удовлетворят даже самых требовательных клиентов!

К примеру, тем, кто давно мечтает о гаджетах Apple, стоит обратить внимание на предложения с выгодой -10% при условии оплаты картами Mastercard от ПриватБанка.

Важно! Скидка доступна тем, у кого это предложение активировано в разделе "Привет" в Приват24.

А для тех, кто празднует день рождения 29 ноября, подготовили особый сюрприз. В этот день доступен кэшбэк 20% на все расходы с любой карты Mastercard от ПриватБанка. Все, что нужно, – заранее активировать это предложение в разделе "Привет" в Приват24.

Не менее выгодными станут покупки бытовой техники и энергосберегающих товаров. Оплачивая с кредитного лимита картами "Универсальная" или премиальной Mastercard, можно вернуть 10% потраченных средств в виде кэшбэка.

Ценителям культуры тоже есть что предложить! Посещение кинотеатров, театров или концертов становится выгоднее благодаря кэшбэку 10% при оплате картами Mastercard от ПриватБанка. А те, кто уделяет внимание красоте и здоровью, смогут получить кэшбэк 8% на соответствующую категорию товаров и услуг.

Каждый клиент найдет свое особое предложение, ведь в разделе "Привет" появляются персонализированные выгоды, которые обновляются ежедневно. Этот период – прекрасная возможность выбрать лучшее для себя и своих близких, делая покупки максимально выгодными и удобными.