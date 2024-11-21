Наприклад, "Зелена п'ятниця" від ПриватБанку з картками Mastercard – більше, ніж просто вигода! Це продуманий підхід до покупок, де персоналізація, зручність і нові можливості для клієнтів виходять на перший план, зазначає 24 Канал.

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Завдяки програмі лояльності "Привіт" у Приват24 користувачі отримують доступ до ексклюзивних пропозицій, які враховують їхні потреби та вподобання. Це шанс заощаджувати не лише кошти, але й час, а також відкрити для себе нові можливості в улюблених категоріях товарів та послуг.

Чому "Зелена п'ятниця"?

ПриватБанк спільно з Mastercard змінюють традиції Чорної п'ятниці, додаючи яскравості та вигід до улюбленого дня шопінгу! Адже з 18 листопада стартувала "Зелена п'ятниця" – справді унікальна пропозиція для клієнтів банку у межах програми лояльності "Привіт".

Як повідомили у банку, в традиційний період осінніх розпродажів для клієнтів діятимуть спеціальні ексклюзивні умови для покупки електроніки, побутової техніки, одягу та товарів для дому і палива провідних брендів з вигодою до 20% при оплаті картками Mastercard від ПриватБанку.

Ключова перевага програми – це те, що знижки є персоналізованими для кожного користувача. Аби переглянути свій відсоток кешбеку, необхідно перейти у розділ "Привіт! у Приват24.

Широка вибірка категорій охоплює:

супермаркети та продукти;

ресторани, кафе та бари;

товари для дому та ремонту;

одяг та взуття;

побутова техніка та цифрові товари;

аптеки;

АЗС;

розваги.

Щоб отримати особливі умови покупок "Зеленої п'ятниці" від ПриватБанк та Mastercard, з 18 листопада та протягом двох тижнів треба заходити в програму лояльності "Привіт" та активувати найбільш привабливі пропозиції партнерів – топ брендів та маркетплейсів.

Зауважимо, що програма лояльності "Привіт" – перша на банківському ринку інтелектуальна персоналізована програма лояльності, що дозволяє клієнтам банку користуватися найбільш персоналізованими пропозиціями від провідних брендів. Наявні знижок та кешбеків від партнерів можна завжди знайти в меню "Привіт" мобільного застосунку чи вебверсії Приват24. Перелік доступних покупок від постійних та нових партнерів програми оновлюється щодня.

Вигоди "Зеленої п'ятниці" від ПриватБанк та Mastercard

"Зелена п'ятниця" від ПриватБанку з картками Mastercard – це час, коли ваші покупки стають приємнішими, а витрати – розумнішими. З 18 листопада до 1 грудня діятимуть вигоди, які задовольнять навіть найвибагливіших клієнтів!

До прикладу, тим, хто давно мріє про гаджети Apple, варто звернути увагу на пропозиції з вигодою -10% за умови оплати картками Mastercard від ПриватБанку.

Важливо! Знижка доступна тим, у кого ця пропозиція активована у розділі "Привіт" в Приват24.

А для тих, хто святкує день народження 29 листопада, підготували особливий сюрприз. У цей день доступний кешбек 20% на всі витрати з будь-якої картки Mastercard від ПриватБанку. Усе, що потрібно, – заздалегідь активувати цю пропозицію в розділі "Привіт" у Приват24.

Не менш вигідними стануть покупки побутової техніки та енергоощадних товарів. Оплачуючи з кредитного ліміту картками "Універсальна" або преміальною Mastercard, можна повернути 10% витрачених коштів у вигляді кешбеку.

Поціновувачам культури теж є що запропонувати! Відвідування кінотеатрів, театрів або концертів стає вигіднішим завдяки кешбеку 10% при оплаті картками Mastercard від ПриватБанку. А ті, хто приділяє увагу красі й здоров'ю, зможуть отримати кешбек 8% на відповідну категорію товарів і послуг.

Кожен клієнт знайде свою особливу пропозицію, адже у розділі "Привіт" з'являються персоналізовані вигоди, які оновлюються щодня. Цей період – чудова нагода обрати найкраще для себе та своїх близьких, роблячи покупки максимально вигідними та зручними.