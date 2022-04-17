Удалось освободить первых 7 украинцев из "фильтрационного" лагеря в Пензенской области

Украине удалось освободить нескольких депортированных Россией граждан. Оккупанты вывезли их из Мариуполя в Пензенскую область государства-агрессора.

Об этом 17 апреля рассказала омбудсмен Людмила Денисова. Накануне к ней обратились российские волонтеры, обнаружившие в Пензенской области лагеря для депортированных украинцев.

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Депортированные украинцы – без важных вещей

Волонтерам удалось посетить один из трех таких "фильтрационных" лагерей. В то время там содержали более 400 человек, среди них были в основном женщины и 147 детей всех возрастов, даже младенцы. Денисова отметила, что наши граждане были в крайне бедственном положении.

Украинцев и дальше будут освобождать из лагерей

Украинцы там не имели ни одежды, ни продуктов, ни предметов гигиены. Ведь их забрали из Мариуполя прямо из бомбоубежища.

16 апреля удалось освободить первых депортированных украинцев. 7 человек, в том числе – семью с 3 детьми, доставили в эстонский город Нарва. Там им оказывают необходимую помощь.

"Это – результат совместной работы российских волонтеров, консульской службы в Эстонии и эстонской стороны", – пояснила Денисова. В настоящее время они готовятся к перевозке следующей группы лиц.

Информация для украинцев в России

Денисова обратилась к украинцам, которые сейчас находятся в России и не знают, как вернуться домой или добраться в страны Европы. Она посоветовала им воспользоваться пунктом пропуска через российскую границу в город Нарва. Там им помогут наши дипломаты и местные общины.

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