Штупун объяснил, как украинским защитникам удалось приземлить более 200 дронов России за сутки

Командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о нейтрализации более 200 вражеских БПЛА за сутки. Полковник Александр Штупун уточнил слова генерала.

Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун выступил в эфире телемарафона. Он отметил, что украинские воины именно нейтрализовали или уничтожили вражеские беспилотники, передает 24 Канал.

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Какова ситуация с дронами

Ведущий попросил спикера прокомментировать информацию об уничтожении более 200 вражеских дронов за сутки. Полковник отметил, что речь идет именно о нейтрализации или уничтожении такого количества БПЛА.

Потому что многие беспилотники именно посажены или сбиты с курса нашими средствами радиоэлектронной борьбы,

– пояснил Штупун.

Спикер отметил, что журналист назвал позавчерашние цифры (за 23 января). По его словам, вчера, 24 января, таким же образом уже 242 БПЛА противника были нейтрализованы или уничтожены. Против российских дронов наши защитники применяли огонь, системы ПВО и средства РЭБ.

Что касается наших дронов, то они достаточно успешно себя проявляют на фронте. Штупун отметил, что 24 января Россия потеряла на Таврическом направлении 343 человека и 91 единицу техники. И очень большая доля от этого – это именно работа украинских операторов БПЛА различных типов.

Что этому предшествовало

Генерал Тарнавский не так давно сообщил о ликвидации или уничтожении 200 вражеских БПЛА. На следующий день он написал, что в операционной зоне ОСГВ "Таврия" уже нейтрализовано или уничтожено 242 вражеских дрона различных типов.

Также Александр Тарнавский заявил, что в течение последних суток оккупанты потеряли 18 танков, 27 ББМ, 28 артсистем, 1 ПТРК, 1 средство ПВО, 14 автомобилей и 2 единицы специальной техники. Кроме этого, наши воины уничтожили 1 вражеский склад боеприпасов и еще 3 других важных объекта россиян.

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