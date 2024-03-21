Из оккупированной Херсонщины удалось вернуть семью с 12-летним ребенком

После начала полномасштабного вторжения многие люди оказались на оккупированной территории. Украина борется за каждого и возвращает их домой.

Удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию еще одну семью с Херсонщины. Работала команда Save Ukraine.

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Счастье – когда все дома

В Украину вернулась забрать из оккупации 12-летнюю девочку и ее родителей.

Настоящее счастье - когда дома,

– написал Прокудин.

Он отметил, что сейчас семья в безопасности и получает необходимую медицинскую и психологическую помощь. С начала 2024 года уже удалось вернуть 41 ребенка из Херсонской области.

Председатель Херсонской областной администрации отметил, что ежедневно борются за то, чтобы вернуть украинских детей домой.

Он также поблагодарил всех, кто помогал в этом.

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