Такое мнение в эфире 24 Канала высказал президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов, украинский авиатор Геннадий Хазан, пояснил, что когда Силы обороны уничтожают пусковые площадки, установки, ракеты, это означает, что они уже не полетят по Украине. Именно над этим нужно работать.

Это поможет выжить: советы украинцам во время атак

В Украине, к сожалению, до сих пор немало людей, которые утверждают, будто Россия может в один момент запустить до 200 ракет. На самом деле это не так. Даже если проанализировать атаку в ночь на 20 августа, то этого не было. Россияне не смогли запустить даже 100 ракет.

Так, это был серьезный налет. К большому сожалению, погибли люди. Но каждый, кто говорит о "миллиарде ракет, которые полетят на нас", – играет на руку россиянам. Именно такие нарративы помогают врагу,

– подчеркнул Геннадий Хазан.

Некоторые ракеты были уничтожены Военно-воздушными силами. Все мы понимаем причины, по которым нам не удается сбивать баллистические ракеты. Это оружие действительно долетело. Поэтому в этом контексте стоит говорить о том, как украинцам защититься и выжить в условиях постоянных обстрелов.

"Мы должны быть разумными и знать о местах с укрытиями. Если собираемся на работу или куда-то идем, то должны проверить, есть ли укрытия по пути, чтобы мы могли ими воспользоваться. Когда идем на отдых или на работу с детьми, проверяем наличие укрытий на всем маршруте", – подчеркнул авиатор.

Какие правила должны знать все во время атак: смотрите видео

Если прозвучит сигнал воздушной тревоги, нужно быстро перейти в укрытие, помогая в этом пожилым людям и детям. Ведь тогда можно спастись во время атаки.

Еще один важный момент – иметь при себе укомплектованную тактическую аптечку для гражданских лиц. Тогда российские ракеты не смогут нас убить, мы не будем для них легкой мишенью. Это одно из серьезных средств противодействия ударам баллистическими ракетами.

Напомним, во время атаки 20 августа эпицентром удара стали Киев и область. Там погибло 15 человек. Россияне наносили удары по школе, детской больнице, полностью разрушили жилой дом. В целом враг выпустил десятки крылатых ракет и также наносил удары баллистическими ракетами. Владимир Зеленский назвал очередной удар одним из самых масштабных.