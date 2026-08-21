Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив президент Української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків, український авіатор Геннадій Хазан, пояснивши, що коли Сили оборони знищують пускові майданчики, установки, ракети, то це означає, що вони уже не полетять по Україні. Саме над цим треба працювати.

Це допоможе вижити: поради українцям під час атак

В Україні, на жаль, досі є чимало людей, які переконують нібито Росія може в один момент запустити до 200 ракет. Насправді це не так. Навіть якщо проаналізувати атаку у ніч на 20 серпня, то цього не було. Росіяни не змогли використати навіть 100 ракет.

Так, це був серйозний наліт. На превеликий жаль, загинули люди. Але кожен, хто говорить про "мільярд ракет, які на нас полетять", – працюють на руку росіян. Саме такі наративи допомагають ворогу,

– підкреслив Геннадій Хазан.

Певні ракети знищили Повітряні сили. Усі ми розуміємо причини, через які нам не вдається збивати балістику. Ця зброя справді долетіла. Тому у цьому контексті варто говорити про те, як українцям захиститися та вижити в умовах постійних обстрілів.

"Ми маємо бути розумним та знати про місця з укриттями. Якщо збираємось на роботу або кудись ідемо, то маємо перевірити, чи є укриття по дорозі, щоб ми могли ними скористатися. Коли йдемо на відпочинок чи на роботу з дітьми, перевіряємо наявність укриттів на всьому маршруту", – наголосив авіатор.

Які правила мають знати усі під час атак: дивіться відео

Якщо буде сигнал повітряної тривоги, треба швидко перейти в укриття, допомоги з цим старшим людям, дітям. Адже тоді можна врятуватися під час атаки.

Ще один важливий момент – мати з собою укомплектовану тактичну аптечку для цивільних людей. Тоді російські ракети не зможуть нас вбити, ми не будемо для них легкою ціллю. Це одна з серйозних протидій ударам балістичними ракетами.

Нагадаємо, під час атаки 20 серпня епіцентром удару стали Київ та область. Там загинуло 15 людей. Росіяни били по школі, дитячій лікарні, повністю зруйнували житловий будинок. Загалом ворог випустив десятки крилатих ракет і також бив балістикою. Володимир Зеленський назвав черговий удар – одним з наймасштабніших.