Удар 7 ракетами по Николаеву, есть разрушения: информация о погибшем не подтвердилась

Российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Николаеву. В результате возник масштабный пожар, а город оказался в дыму.

Российская армия выпустила по Николаеву сразу семь управляемых ракет. Эту информацию подтвердил городской глава Александр Сенкевич в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает 24 канал.

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По его данным, эти ракеты попали на территорию двух предприятий, где хранились горюче-смазочные материалы. Именно поэтому возник масштабный пожар, дым от которого накрыл весь город.

По данным местных журналистов, дым от пожара в результате попадания ракеты достигал высотой сотни метров, из-за чего его было видно из любого уголка Николаева.

"Весь город в черном дыму. Должно догореть, потому что потушить это невозможно", – рассказал Александр Сенкевич.

Ранее Александр Сенкевич сообщал, что в результате ракетного удара один человек погиб, еще 3 пострадали. Впоследствии он сообщил, что, к счастью,

По данным ГСЧС в Николаевской области, на месте пожара работают 17 единиц спецтехники и 64 пожарных. Дополнительно привлечены аварийные бригады "Николаевводоканал", "Николаевоблэнерго" и "Николаевгаз".

Что касается разрушений, то, кроме этих двух предприятий, ракетным ударом были повреждены школа и пять многоэтажек. Также разрушения разной степени подверглись 8 частным домам (преимущественно, это окна, входные двери, кровля, забор и т.д.).

Одна из ракет взорвалась прямо на дороге, сообщает Novosti-N.org. Поэтому образовалась воронка глубиной до пяти метров. А взрывной волной и осколками от нее были повреждены школа (выбиты окна, повреждена крыша), несколько жилых домов в частном секторе и девятиэтажка неподалеку.



Выбитые окна в школе в Николаеве в результате ракетного удара / Фото Novosti-N.org

Спасатели также сообщили, что после попадания российских ракет в двух районах горела сухая трава на общей площади 260 квадратных метров.

Следует напомнить, что первые сообщения о взрывах в городе появились в 11:14. Лишь через минуту в 11:15 объявили воздушную тревогу в Николаеве, а впоследствии – в 11:30 сигнал тревоги услышали по всей области. Отбой воздушной тревоги прозвучал только в 12:46.

В соцсетях публикуют видео полета ракет, указывая, что по Николаеву стреляли из Херсонской области.

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