Путин становится отчаянным, – полковник Британии об угрозах России ударить по Банковой

Владимир Путин пригрозил Украине ударами по центрам принятия решений. Он угрожает этим еще с начала полномасштабного вторжения, но вряд ли такие заявления имеют смысл с военной точки зрения.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон, отметив, что удары Украины по российским командно-контрольным центрам в Крыму были эффективными. Особенно, попадания по базам в Белгороде и Курске.

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Путин загнан в угол

Сейчас российский диктатор угрожает нанести удары по командным центрам в Киеве, но эти атаки не будут такими эффективными, как украинские по России. Военные и правительство точно имеют много планов на случай чрезвычайных ситуаций, поэтому смогут их преодолеть.

Скорее всего, это лишь риторика Путина, который становится все более отчаянным. Перед тем Министерство обороны США обнародовало обновленную информацию, в которой указано, что россияне потеряли в войне 700 тысяч человек убитыми и ранеными, и это не окончательная цифра.

Похоже, что они теряют 2000 солдат в день в Курской области. Даже полагаясь на десятки тысяч северокорейских солдат, россияне скоро закончатся,

– подчеркнул полковник армии Великобритании.

Он добавил, что есть ряд вещей, которые влияют на поведение главы Кремля. Это и выборы, и большие потери, и разрешение на удары. Путин чувствует, что загнан в угол. Поэтому делает все, чтобы занять лучшую позицию до конца января.

Путин становится более отчаянным. Мир знает, что Дональд Трамп войдет в должность 20 января 2025 года. И сейчас в США звучит много разговоров о том, что он заставит Путина прекратить огонь. Также много говорят о том, что его новый представитель в Украине, министры обороны увеличат военную поддержку,

– сказал Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Сложив вместе все эти вещи, можно понять состояние российского диктатора. Очень важно, чтобы страны НАТО, особенно те, что в Европе, сделали все, чтобы Украина находилась в лучшем положении в конце января. Ведь сейчас ситуация сложная, и все это знают.

Напомним, Путин угрожал ударить "Орешником" 28 ноября. Целями для атак террористов он назвал командные центры и добавил, что "из пушки по воробьям стрелять не будем".