Россия нанесла удар дроном по объекту критической инфраструктуры в Черниговской области, погибли 2 мужчин

Россияне нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в городе Мена Корюковского района в субботу, 14 ноября. Атака произошла около 16:00.

Об этом сообщил начальник Корюковской районной военной администрации Павел Мирошниченко.

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В результате попадания погибли двое местных мужчин в возрасте 42 и 45 лет. Еще один житель города, которому 33 года, получил ранения. Сейчас он находится в больнице.

В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

В то же время в области до сих пор звучит воздушная тревога, жителей просят находиться в укрытиях.

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Напомним, российские войска днем 14 ноября провели атаку на Харьков с помощью реактивного боевого дрона. Вражеский беспилотник попал в Немишлянский район города, на месте удара возник пожар.

Воздушную тревогу в Харькове объявили примерно в 15:01, а уже в 15:29 мэр сообщил о попадании. Экстренные и профильные службы выехали на место, чтобы обследовать территорию и установить последствия обстрела.