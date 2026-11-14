Росія вдарила дроном по об'єкту критичної інфраструктури на Чернігівщині, загинули 2 чоловіків

Про це повідомив начальник Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко.

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Що відомо про атаку на Чернігівщину?

Внаслідок влучання загинули двоє місцевих чоловіків віком 42 та 45 років. Ще один житель міста, якому 33 роки, дістав поранення. Наразі він перебуває в лікарні.

Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

Водночас в області досі лунає повітряна тривога, жителів просять перебувати в укриттях.

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Нагадаємо, російські війська вдень 14 листопада атакували Харків реактивним бойовим дроном. Ворожий безпілотник влучив у Немишлянському районі міста, на місці удару виникла пожежа.

Повітряну тривогу в Харкові оголосили орієнтовно о 15:01, а вже о 15:29 мер повідомив про влучання. Екстрені та профільні служби вирушили на місце, щоб обстежити територію та встановити наслідки обстрілу.

Згодом Терехов уточнив, що удар припав на територію медичного закладу Харківської міської ради. Станом на момент повідомлення інформації про постраждалих не надходило. Дані щодо наслідків російської атаки уточнювали.