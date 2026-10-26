Россияне нанесли удар с помощью дрона по Павлограду: есть погибший и раненые дети

Об этом сообщил в своем Telegram Александр Ганжа из Днепропетровской ОГА.

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Последствия атаки на Павлоград

Вражеский обстрел привел к повреждениям гражданской инфраструктуры.

В результате попадания беспилотника в городе возник пожар – полностью сгорел автомобиль. Кроме того, взрывной волной и осколками повреждены несколько многоэтажных жилых домов и помещение магазина.

Все раненые были немедленно доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Утром того же дня российские войска нанесли удар по торговому центру в Запорожье. В результате атаки в городе вспыхнул пожар.

Напомним, что 24 октября под ударом оказалась также Краматорская громада. В результате атаки погиб один человек, еще 10 получили ранения, среди пострадавших – 13-летняя девочка.

Ранее, 17 октября, враг также осуществлял обстрелы, в результате которых были повреждены энергетические объекты в Днепропетровской области.