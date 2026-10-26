Росіяни вдарили дроном по Павлограду: є загиблий та поранені діти

Про це повідомив у своєму телеграмі Олександр Ганжа з Дніпропетровської ОВА.

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Наслідки атаки на Павлоград

Ворожий обстріл призвів до пошкоджень цивільної інфраструктури.

Через влучання безпілотника в місті виникла пожежа – повністю згоріла автівка. Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено декілька багатоповерхових житлових будинків і приміщення магазину.

Усіх поранених одразу доставлено до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

Зранку цього ж дня російські війська вдарили по ТЦ у Запоріжжі. Внаслідок атаки в місті спалахнула пожежа.

Нагадаємо, що під ударом 24 жовтня опинилася також Краматорська громада. Унаслідок атаки загинула людина, та ще 10 отримали поранення, серед потерпілих є 13-річна дівчина.

Раніше, 17 жовтня, ворог також здійснював обстріли, внаслідок яких були пошкоджені енергетичні об'єкти у Дніпропетровській області.