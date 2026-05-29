"Говорили с Никушором Даном – господином Президентом Румынии. От всех украинцев выразил поддержку Румынии и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим от ночного удара российского дрона по жилому дому в Галаце. Важно, что есть принципиальная, оперативная и сильная реакция Румынии на то, что произошло. Украина готова поддержать безопасность Румынии, которая уже пятый год последовательно помогает нам защищаться от российских ударов. С ночи наши военные были на связи, и сейчас мы обсудили дальнейшее взаимодействие на уровне наших команд. Будем в постоянной коммуникации с Румынией и будем работать вместе и в дальнейшем, чтобы защитить жизнь от всех потенциальных российских угроз", – говорится в сообщении Зеленского.