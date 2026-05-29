Глава держави розповів, що від імені усіх українців висловив підтримку Румунії та побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.

Про що говорили Зеленський і Дан?

Зеленський зазначив, що важливою є принципова, оперативна та сильна реакція Румунії на інцидент.

Він наголосив, що Україна готова підтримувати безпеку Румунії, яка вже 5-ий рік послідовно допомагає Україні захищатися від російських ударів.

За словами політика, від ночі українські військові були на зв'язку з румунськими колегами, а також обговорили подальшу взаємодію на рівні відповідних команд.

Президент додав, що Україна і Румунія залишатимуться в постійній комунікації та надалі спільно працюватимуть над захистом життя від потенційних російських загроз.