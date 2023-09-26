Удар "Шахедов" по переправе на Дунае сняли с румынского берега: видео момента атаки

С румынской стороны Дуная было заметно, как российские беспилотники атаковали паромную переправу через реку "Орловка – Исакча" между Украиной и Румынией. Взрывы зафиксировали в ночь на 26 сентября.

По данным местных жителей румынского города Исакча, ночью они слышали громкие звуки и видели пять – шесть дронов. Ранее Наталья Гуменюк сообщила, что россияне повредили пункт пропуска между Украиной и Румынией.

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Стоит отметить, что речь идет о пункте пропуска, который находится возле села Орловка Измаильского района Одесской области и румынского города Исакча, Добруджа в уезде Тулчин.

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Румынские журналисты написали, что движение через пункт пропуска Исакча полностью закрыли из-за ночных обстрелов 26 сентября с украинской стороны – Орловки Измаильского района.

Следует добавить, что украинские пограничники также сообщили, что пункт пропуска "Орловка" не работает – там проходят мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки врага.

Два парома, обеспечивающих переправу с одного берега Дуная на другой, стоят якоря на румынском берегу. Кроме того, журналисты показали непосредственное видео атаки, снятое с таможни Исакча.

На снимках, снятых прямо на таможне Исакча, местности в уезде Тульча, можно увидеть огромное пламя в результате атаки,

– отметило издание.

Мужчина, снимавший видео, кричал коллегам на барже, чтобы они как можно скорее покинули порт.

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