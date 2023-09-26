Удар "Шахедов" по переправе на Дунае сняли с румынского берега: видео момента атаки
Источник:Digi24
С румынской стороны Дуная было заметно, как российские беспилотники атаковали паромную переправу через реку "Орловка – Исакча" между Украиной и Румынией. Взрывы зафиксировали в ночь на 26 сентября.
По данным местных жителей румынского города Исакча, ночью они слышали громкие звуки и видели пять – шесть дронов. Ранее Наталья Гуменюк сообщила, что россияне повредили пункт пропуска между Украиной и Румынией.
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Стоит отметить, что речь идет о пункте пропуска, который находится возле села Орловка Измаильского района Одесской области и румынского города Исакча, Добруджа в уезде Тулчин.
В Румынии видели атаку россиян по переправе на Дунае
Румынские журналисты написали, что движение через пункт пропуска Исакча полностью закрыли из-за ночных обстрелов 26 сентября с украинской стороны – Орловки Измаильского района.
Следует добавить, что украинские пограничники также сообщили, что пункт пропуска "Орловка" не работает – там проходят мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки врага.
Два парома, обеспечивающих переправу с одного берега Дуная на другой, стоят якоря на румынском берегу. Кроме того, журналисты показали непосредственное видео атаки, снятое с таможни Исакча.
На снимках, снятых прямо на таможне Исакча, местности в уезде Тульча, можно увидеть огромное пламя в результате атаки,
– отметило издание.
Мужчина, снимавший видео, кричал коллегам на барже, чтобы они как можно скорее покинули порт.
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Россия обстреляла Одесскую область "Шахедами"
- Россия в ночь на 26 сентября в течение двух часов атаковала Одесскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что оккупанты попали в припортовую инфраструктуру Измаильского района. По данным должностного лица, повреждены здания пункта пропуска, складские помещения и ориентировочно 30 грузовиков, 6 фур занялись. Пожар был ликвидирован.
- К сожалению, ранены двое водителей грузовиков. Одному помогли на месте, другого – госпитализировали с ранением руки.
- Воздушные силы ВСУ рассказали, что сбили ночью на 26 сентября 26 "Шахедов" из 38 запущенных. Подробнее читайте здесь.