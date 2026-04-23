Удар дронами по транспортной инфраструктуре Житомирщины убил женщину
- Тревога в Коростенском районе продолжалась с 05:46 по 08:45 23 апреля.
Россия атаковала Житомирскую область беспилотниками. К сожалению, погибла женщина.
Об этом рассказал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко. В Укрзализныце пока не комментировали событие.
Что известно об атаке на Житомирскую область сегодня?
Виталий Бунечко не уточнил, это произошло утром или ночью. Впрочем, тревога была в Коростенском районе Житомирщины с 05:46 по 08:45 четверга, 23 апреля.
Враг нанес очередной коварный удар дронами по гражданской транспортной инфраструктуре Житомирщины. К сожалению, пока известно об одной женщине, погибшей в результате атаки. На месте работают спасатели, ремонтные бригады и правоохранительные органы,
– написал он.
Россия постоянно обстреливает железную дорогу и вокзалы
Например, 22 апреля в Запорожье от прилета дрона погиб помощник машиниста Укрзализныци. А 20 апреля враг бил по Харьковской области, были повреждены подвижной состав, ремонтные цеха депо, элементы контактной сети и энергопитания, а также здание вокзала.
Справка. Если вы едете за границу, а поезд опаздывает из-за атак, УЗ предупреждает об этом европейских перевозчиков. Также можно вернуть деньги.
Где еще была атака утром 23 апреля?
- Больше всего пострадал Днепр, там двое погибших и 10 раненых. Завалы еще разбирают.
- Также были взрывы в Кривом Роге. Там работала ПВО.