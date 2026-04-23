Укр Рус
24 Канал Новости Украины Удар дронами по транспортной инфраструктуре Житомирщины убил женщину
23 апреля, 09:30
2
Обновлено - 10:11, 23 апреля

Удар дронами по транспортной инфраструктуре Житомирщины убил женщину

Ирина Чеботникова
Основные тезисы
  • Россия атаковала Житомирскую область беспилотниками, погибла женщина.
  • Тревога в Коростенском районе продолжалась с 05:46 по 08:45 23 апреля.

Россия атаковала Житомирскую область беспилотниками. К сожалению, погибла женщина.

Об этом рассказал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко. В Укрзализныце пока не комментировали событие.

Что известно об атаке на Житомирскую область сегодня?

Виталий Бунечко не уточнил, это произошло утром или ночью. Впрочем, тревога была в Коростенском районе Житомирщины с 05:46 по 08:45 четверга, 23 апреля.

Враг нанес очередной коварный удар дронами по гражданской транспортной инфраструктуре Житомирщины. К сожалению, пока известно об одной женщине, погибшей в результате атаки. На месте работают спасатели, ремонтные бригады и правоохранительные органы, 
– написал он.

Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог

 

Обратите внимание! Карта интерактивная, данные на ней обновляются автоматически.

Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога! Не пренебрегайте безопасностью!

Россия постоянно обстреливает железную дорогу и вокзалы

Например, 22 апреля в Запорожье от прилета дрона погиб помощник машиниста Укрзализныци. А 20 апреля враг бил по Харьковской области, были повреждены подвижной состав, ремонтные цеха депо, элементы контактной сети и энергопитания, а также здание вокзала.

Справка. Если вы едете за границу, а поезд опаздывает из-за атак, УЗ предупреждает об этом европейских перевозчиков. Также можно вернуть деньги.

Где еще была атака утром 23 апреля?

  • Больше всего пострадал Днепр, там двое погибших и 10 раненых. Завалы еще разбирают.
  • Также были взрывы в Кривом Роге. Там работала ПВО.