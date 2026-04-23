Удар дронами по транспортной инфраструктуре Житомирщины убил женщину

Россия атаковала Житомирскую область беспилотниками. К сожалению, погибла женщина.

Об этом рассказал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко. В Укрзализныце пока не комментировали событие.

Что известно об атаке на Житомирскую область сегодня?

Виталий Бунечко не уточнил, это произошло утром или ночью. Впрочем, тревога была в Коростенском районе Житомирщины с 05:46 по 08:45 четверга, 23 апреля.

Враг нанес очередной коварный удар дронами по гражданской транспортной инфраструктуре Житомирщины. К сожалению, пока известно об одной женщине, погибшей в результате атаки. На месте работают спасатели, ремонтные бригады и правоохранительные органы,

– написал он.

Россия постоянно обстреливает железную дорогу и вокзалы

Например, 22 апреля в Запорожье от прилета дрона погиб помощник машиниста Укрзализныци. А 20 апреля враг бил по Харьковской области, были повреждены подвижной состав, ремонтные цеха депо, элементы контактной сети и энергопитания, а также здание вокзала.

Справка. Если вы едете за границу, а поезд опаздывает из-за атак, УЗ предупреждает об этом европейских перевозчиков. Также можно вернуть деньги.

Где еще была атака утром 23 апреля?