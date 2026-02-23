"Фламинго" могли побить мировой рекорд, поразив топ-завод Путина: какие последствия ждут Россию

На днях ракеты "Фламинго" ударили по Воткинскому заводу, где изготавливают ракетные двигатели для ракет "Искандер" и межконтинентальных баллистических ракет "Орешник". Эксперты отметили, что последствия для России могут быть крайне неприятными.

Атака порождает сразу ряд проблем для врага и, в частности, может заставить россиян ограничить удары ракетами. Специально для 24 Канала эксперты разобрали атаку на топ-завод России и подробно объяснили, какие уже последствия почувствовали в России и какие – еще почувствуют вскоре.

Украинские ракеты могли побить мировой рекорд

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заметил, что Украина ударила по важнейшему военному объекту России. Это завод, который производит значительное количество компонентов к почти всем ракетам России.

Это не просто удачная цель, это то, что называется стратегической целью. Мы применили и дроны, и ракеты "Фламинго", поразив стратегическую цель на стратегической глубине. Говорилось о 1400 километров, но любая крылатая ракета не летит по прямой, а обходит рельеф местности, то есть она корректирует свой курс, поэтому ее дистанция пропорционально увеличивается. То есть ракета прошла не менее 1500 километров,

– отметил Кузан.

Важно не только то, что Украина смогла создать подобную ракету, но и запрограммировать систему навигации так, чтобы она прошла всю систему ПВО россиян, которая является одной из лучших в мире.

Важно! Ракета "Фламинго" во время атаки на Воткинский завод, могла побить мировой рекорд дальности полета боевого пуска. Аналитики Defence Express сообщили, что от украинской границы до Воткинска по прямой – более 1300 километров. Впрочем общая пройденная дистанция ракеты могла достичь 1600 – 1650 километров или даже больше.

"Это абсолютный рекорд. Преодолев всю ПВО, ракета смогла успешно поразить цель. Это невероятный результат мирового уровня. В течение короткого времени, то есть четырех лет, мы разработали и испытали собственную ракету. Ею сначала били по оккупированным территориям, чтобы можно было увидеть недостатки и устранить их. А уже сейчас мы увидели поражение двух цехов завода, который обеспечивает компонентами стратегическую ядерную триаду россиян", – отметил эксперт.

На заводе создавали баллистические ракеты средней дальности, которые могут переносить ядерный заряд. Именно этим оружием Россия угрожала не только Украине, но и всему миру. Собственными ракетами Украина смогла достичь беспрецедентного успеха, поразив такой важный завод врага.

"Хотя пока мы не чувствуем этого на фронте, но в условиях войн нового типа, создание и использование вооружений нового типа – это прецедент в мировом ракетостроении", – добавил Кузан.

Украинские ракеты побили рекорд: смотрите видео

Какие критические последствия ждут Россию после атаки?

В заявленных характеристиках ракеты "Фламинго" указана дальность полета до 3 тысяч километров. Военный обозреватель Иван Тимочко предположил, что говорится о планке, к которой стремятся разработчики. Зато реальное расстояние, которое может преодолеть ракета, вероятно, достигает 2 тысяч километров. В любом случае это крайне хороший показатель.

"Кажется, противник не просто не смог выставить качественные системы ПВО и ПРО вокруг завода, и еще и не смог защитить спутниковое наблюдение за ним в режиме онлайн. Поэтому мы и имеем такие четкие изображения разрушений", – отметил Тимочко.

Военный обозреватель добавил, что сейчас Владимир Путин и российские генералы лихорадочно пытаться искать противодействие. Ведь даже один удар по центральному цеху означает, что производительность завода резко упадет. Соответственно процесс накопления незавершенных средств поражения будет нарастать.

В России произойдет внеплановое накопление полуготовых ракет различной номенклатуры на складах или цехах. Следовательно, при следующей атаке они оказываются в зоне повышенного риска. Это серьезный вызов для противника, потому что рассредоточить незавершенную продукцию – тоже плохое решение,

– отметил Тимочко.

Поэтому не исключено, что в Воткинске вскоре снова будут раздаваться громкие взрывы. В то же время россияне могут и стянуть туда непомерное количество средств ПВО, чтобы прикрыть критически важный завод. Но это означает, что им придется "оголить" другие направления, города или объекты.

"К тому же теперь процесс производства стратегически важной продукции не смогут нарастить. У россиян встанет вопрос, как вывести производство в относительный "ноль" до удара. Также это повлечет за собой всю цепочку применения ракет по всем направлениям", – отметил военный обозреватель.

Дело в том, что многие российские ракеты, в частности "Искандеры" и "Кинжалы", часто с конвейера и попадают на пусковые рубежи. Сейчас же врагу придется решать, или оставлять неприкосновенный запас ракет, или все же бездумно выпускать их по Украине.

Более того, из-за атаки по Воткинскому заводу могли погибнуть и специалисты, замену которым крайне трудно будет найти. Поэтому проблемы для России могут быть еще более серьезными, чем кажется на первый взгляд.

Какие последствия после удара "Фламинго" по заводу ракет в России: посмотрите видео

Как украинские удары могут стать еще более эффективными?

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил, что до Воткинского завода, который славится производством различных ракет, очень трудно было добраться. Но, несмотря на все трудности, Украине таки удалось это сделать.

Надо понимать, что крылатые ракеты – это всегда очень хорошая цель для противовоздушной обороны. Большую часть из них будут сбивать, это четко нужно осознать, чтобы не разочаровываться. Но если даже одна-две ракеты из десяти попадут в цель, то могут нанести серьезный ущерб,

– объяснил полковник запаса.

Особенно сильным может быть поражение, если ракета попадет по той части, которая сама может взорваться: места, где хранятся боевые части, ракетное топливо, двигатели и тому подобное.

В любом случае для результативных атак важно, чтобы Украина имела как можно больше дальнобойного оружия. Это также подтверждает военный обозреватель из Израиля Давид Шарп.

"Ракет, которые способны достигать такого результата, должно быть много и использовать их должны постоянно. Только тогда это будет иметь действительно знаковый, а не точечный результат. Первый шаг в этом направлении уже сделали", – подчеркнул Шарп.

По его словам, украинским ракетам удалось поразить один из цехов и один из бункеров на территории производства. То есть для комплексных последствий, таких целей нужно уничтожить еще больше. Это заставит Россию или сворачивать определенные производства, или защищать их большими ресурсами, которые будут забирать из других мест.

Как улучшить результаты украинских атак: смотрите видео

Что уже известно о последствиях атаки по Воткинскому заводу?