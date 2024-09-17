Россияне жалуются на удар по их полигону в Донецкой области: пишут о десятках жертв

Во временно оккупированной Донецкой области произошел "хлопок". Россияне заявляют, что HIMARS ударил по их полигону.

По данным россиян, речь идет о минимум 50 погибших. Об этом сообщают в российских СМИ, информирует 24 Канал.

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Удар произошел во время военных учений оккупантов

Прилет по полигону Донецкой области кассетными HIMARS во время очередных учений. Огромное количество погибших,

– пишут в росСМИ.

Конкретное место прилета остается неизвестным.

Также этот инцидент прокомментировал и украинский журналист и обозреватель Денис Казанский.

"В Донецкой области "Хаймарс" с кассетной боевой частью прилетел на очередной российский полигон", – заявил он.

Напомним, что 3 сентября во временно оккупированном Бердянске прозвучала серия взрывов. Как выяснилось, под ударом оказался местный полигон. В результате удара госпитали в Бердянске и Токмаке переполнены ранеными.

А 14 августа был нанесен удар по скоплению российских военных возле Мариуполя. Сообщалось о большом количестве раненых.