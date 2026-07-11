Ждал маршрутку: стало известно имя одного из погибших в Сумах

Днем Россия сбросила управляемые авиабомбы на Сумы. Вражеские снаряды упали в людном месте.

В результате атаки погибли 5 человек. Среди них – Эдуард Побегайло. Об этом сообщает "Кордон.Медиа".

Кто погиб в результате авиаудара по Сумам?

На момент падения авиабомбы мужчина находился на остановке общественного транспорта. Он как раз ждал приезда маршрутки. Раненого пытались реанимировать на месте, но безуспешно. Мужчина скончался. Ему было 58 лет.

По данным прокуратуры, среди погибших также мужчины 54 и 66 лет и 13-летняя девочка. Она тоже находилась на остановке в момент авиаудара.

Еще один мужчина скончался в больнице в результате тяжелых ранений. Предварительно травмы получили 31 человек, из них – 3 ребенка. 5 человек находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, что оккупанты выпустили 3 КАБы по Заречному району Сум. Это произошло около 14:30. Одна из бомб была направлена на объект инфраструктуры. Две другие упали в людном месте. Они попали в дорожное покрытие возле общественной остановки и АЗС.

В результате атаки повреждены 7 многоквартирных домов, 4 автомобиля, автозаправочная станция, автосалон, ресторан и гаражный кооператив.