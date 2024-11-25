Это была однозначно политическая попытка, чтобы продемонстрировать свои возможности. Такое мнение 24 Каналу высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, добавив, что Владимир Путин хорошо понимал, что маршрут ракеты будут изучать, ее будут пытаться обнаружить.

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Не более, чем информационная кампания

Видимо, российский диктатор не был до конца уверен в тактико-технических характеристиках. Удар нанесли по Днепру – городу, который очень близко к фронту, то есть враг не надеялся, что она может пролететь все воздушное пространство и не быть сбитой.

Видеообращение Путина подтверждает, что удар готовился заблаговременно. Также были выбраны погодные условия, чтобы все выглядело максимально страшно. Но теперь эффект неожиданности потерян. Украина знает, чего ждать от такого оружия, контрмеры точно будут.

Наши специалисты скажут, уникальная ли это ракета, сколько в ней российских компонентов, потому что может оказаться, что она наполнена западной электроникой. Это будет означать, что компоненты получены контрабандным путем или закупались ранее,

– отметил Иван Тимочко.

Фактически мы видели экспериментальное применение, которое доказало только одно – ракета может лететь. В единичном прототипе – это не более, чем информационная кампания. Конечно, Путин рассчитывал на большую реакцию: панические настроения в украинском обществе, выезд людей.

Навредил сам себе

После запуска ракеты, российские пропагандисты начали отступать и преуменьшать то, что произошло. Они рассказывали, что это не межконтинентальная ракета, а баллистическая. Более того, спикеру МИД позвонили прямо во время брифинга и приказали ничего не комментировать.

Сейчас российские паблики о ракете молчат. Атаку пытаются отодвинуть на задний план. Ударом по имиджу оккупантов стала атака дронов по полигону Капустин Яр, откуда россияне выпустили ракету. Выяснилось, что он даже не был должным образом защищен.

Выглядит так, что чем ближе к инаугурации Дональда Трампа, тем больше у Путина сдают нервы. Тем меньше он верит, что избежит наказания, поэтому пытается играть в ва-банк, оказывать давление на наших европейских союзников,

– отметил Иван Тимочко.

Эффекта, на который надеялась Россия, не достигнуто, но диктатор точно будет делать новые попытки. Хотя ресурса у него не так много. Более того, окружение Путина также не до конца поддерживает его идею идти на еще большие риски. Поэтому, атаковав Украину, глава Кремля только навредил сам себе.

Напомним, 21 ноября россияне ударили ракетой по критической инфраструктуре Днепра. Сообщалось, что это межконтинентальное оружие "Рубеж". Вечером Путин выступил с обращением, в котором сообщил, что якобы состоялось испытание российской системы "Орешник". Это сделали как ответ США на якобы развертывание ракет средней дальности.