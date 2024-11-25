Це була однозначно політична спроба, щоб продемонструвати свої спроможності. Таку думку 24 Каналу висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, додавши, що Владімір Путін добре розумів, що маршрут ракети вивчатимуть, її намагатимуться виявити.

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Не більше, ніж інформаційна кампанія

Мабуть, російський диктатор не був до кінця впевнений у тактико-технічних характеристиках. Удар завдали по Дніпру – місту, яке дуже близько до фронту, тобто ворог не сподівався, що вона може пролетіти весь повітряний простір і не бути збитою.

Відеозвернення Путіна підтверджує, що удар готувався завчасно. Також були вибрані погодні умови, щоб все виглядало максимально страшно. Але тепер ефект несподіванки втрачено. Україна знає, чого чекати від такої зброї, контрзаходи точно будуть.

Наші фахівці скажуть, чи це унікальна ракета, скільки в ній російських компонентів, бо може виявитися, що вона наповнена західною електронікою. Це означатиме, що компоненти отримані контрабандним шляхом або закуплялися раніше,

– зауважив Іван Тимочко.

Фактично ми бачили експериментальне застосування, яке довело тільки одне – ракета може летіти. В одиничному прототипі – це не більше, ніж інформаційна кампанія. Звісно, Путін розраховував на більшу реакцію: панічні настрої в українському суспільстві, виїзд людей.

Зашкодив сам собі

Після запуску ракети, російські пропагандисти почали відступати й применшувати те, що сталося. Вони розповідали, що це не міжконтинентальна ракета, а балістична. Ба більше, речниці МЗС подзвонили просто під час брифінгу й наказали нічого не коментувати.

Зараз російські пабліки про ракету мовчать. Атаку намагаються відсунути на задній план. Ударом по іміджу окупантів стала атака дронів по полігону Капустин Яр, звідки росіяни випустили ракету. З'ясувалося, що він навіть не був належним чином захищений.

Виглядає так, що чим ближче до інавгурації Дональда Трампа, тим більше у Путіна здають нерви. Тим менше він вірить, що уникне покарання, тому намагається грати у ва-банк, чинити тиск на наших європейських союзників,

– наголосив Іван Тимочко.

Ефекту, на який сподівалася Росія, не досягнуто, але диктатор точно робитиме нові спроби. Хоча ресурсу в нього не так багато. Ба більше, оточення Путіна також не до кінця підтримує його ідею йти на ще більші ризики. Тому, атакувавши Україну, очільник Кремля тільки нашкодив сам собі.

Нагадаємо, 21 листопада росіяни вдарили ракетою по критичній інфраструктурі Дніпра. Повідомлялося, що це міжконтинентальна зброя "Рубеж". Ввечері Путін виступив зі зверненням, у якому повідомив, що нібито відбулося випробування російської системи "Орешник". Це зробили як відповідь США на буцімто розгортання ракет середньої дальності.