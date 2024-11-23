Путин хочет произвести впечатление на российское население, которое не в восторге от происходящего. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.

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Путин хочет произвести впечатление

Аббас Галлямов отметил, что ничего нового в обращении Путина не было. Там он объявил, что по городу Днепр был нанесен удар новой ракетой средней дальности "Орешник", которую якобы невозможно перехватить. Однако оккупанты обстреливали Украину различными видами вооружения, но диктатору не обязательно каждый раз выступать с заявлениями об этом.

Зачем выступать по телевизору? Путин хочет произвести впечатление на россиян. Он понимает, что они не впечатлены тем, что происходит. Поэтому он суетится,

– предположил он.

Ведь сейчас жители России боятся Путина больше, чем любая страна мира. Россияне видят, что происходит внутри страны. Они поддерживали проведение так называемой "сво", потому что думали, что оккупанты "возьмут Киев за 3 дня". Однако сейчас они боятся последствий для себя от войны России против Украины.

Напомним, 21 ноября Россия атаковала Днепр межконтинентальной ракетой. Путин в своем обращении к россиянам заявил, что удар новейшей системой "Орешник" стал "ответом на планы США по развертыванию ракет". Он также добавил, что Россия "предпочитает мирные средства", но будет отвечать зеркально на угрозы. В то же время аналитики считают, что удар нанесли межконтинентальной баллистической ракетой РС-26 "Рубеж".