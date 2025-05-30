Почему молния ударила в многоэтажку на Оболони: ответ эксперта

Днем 29 мая в Облонском районе Киева во время грозы молния ударила в окно многоэтажки. Момент попадания попал на видео.

Для "УП. Жизнь" заведующий лабораторией спутниковых исследований Укргидрометинститута Александр Кривошеин объяснил, почему молния могла поразить жилой дом, передает 24 Канал.

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Когда молния может ударить в многоэтажку

Есть правило, что молния попадает в самую высокую точку, потому что "ищет кратчайший путь к земле". Впрочем, оно работает не всегда.

По словам ученого, на самом деле молния ищет самый легкий путь, как можно передать отрицательно заряженную энергию. Поэтому это необязательно всегда самый высокий объект. Большое значение имеют и другие факторы.

Так, молния часто "ищет" металл, бетон или воду, потому что это лучшие проводники электричества. Бывает, что она может попасть во влажную бетонную крышу дома.

Также многое зависит от того, какие электроприборы работают во время грозы в доме. Чем больше энергии использует прибор, тем более "привлекательным" объектом он становится для молнии.

Относительно попадания молнии в многоэтажку на Оболони, то, говорит эксперт, надо разбираться, что размещалось на высших этажах. Возможно, там был источник бесперебойного питания, зарядная станция, кофеварка или электрочайник – устройства, которые забирают много энергии.

Кривошеин советует во время грозы закрывать окна, выключать все электроустройства, не стоять рядом с металлическими предметами. Ученый заметил, что на многоэтажках обычно стоят громоотводы – металлические шпили, которые в случае необходимости "берут на себя удар".