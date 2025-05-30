Для "УП. Життя" завідувач лабораторії супутникових досліджень Укргідрометінституту Олександр Кривошеїн пояснив, чому блискавка могла уразити житловий будинок, передає 24 Канал.

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Коли блискавка може вдарити у багатоповерхівку

Є правило, що блискавка влучає у найвищу точку, бо "шукає найкоротший шлях до землі". Втім, воно працює не завжди.

За словами науковця, насправді блискавка шукає найлегший шлях, як можна передати негативно заряджену енергію. Тому це необов'язково завжди найвищий об'єкт. Велике значення мають й інші фактори.

Так, блискавка часто "шукає" метал, бетон або воду, бо це найкращі провідники електрики. Буває, що вона може влучити у вологий бетонний дах будинку.

Також багато чого залежить від того, які електроприклади працюють під час грози в будинку. Що більше енергії використовує прилад, то більш "привабливим" об'єктом він стає для блискавки.

Щодо влучання блискавки в багатоповерхівку на Оболоні, то, каже експерт, треба розбиратися, що розміщувалося на вищих поверхах. Можливо, там було жерело безперебійного живлення, зарядна станція, кавоварка чи електрочайник – пристрої, які забирають багато енергії.

Кривошеїн радить під час грози зачиняти вікна, вимикати всі електропристрої, не стояти поруч з металевими предметами. Науковець зауважив, що на багатоповерхівках зазвичай стоять громовідводи – металеві шпилі, які в разі потреби "беруть на себе удар".