В Тернополе две молнии ударили по жилому дому: очевидцы опубликовали видео

Утренняя гроза по-особенному удивила тернополян. Во время непогоды в городе две молнии ударили прямо по одному из жилых домов.

Очевидцам удалось снять соответствующий момент на видео. К счастью, никто не пострадал – за исключением того, что удар молнии вывел из строя бытовую технику жителей дома.

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Попадание молнии в Тернополе

Утром 8 июня в Тернополь пришла мощная непогода, что сопровождалась молнией. На этот раз гроза не прошла бесследно и тернополяне почувствовали ее на себе. Жителям удалось снять на видео прямое попадание молнии в доме по улице Коновальца.

Попадание молнии по дому в Тернополе: смотрите видео

Отмечается, что у многих жителей дома сгорела бытовая техника. О пострадавших информации не поступало.

Кроме этого в Тернопольской области выпало значительное количество града, в результате чего земля была полностью покрыта белым покровом.

Непогода в Украине

Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, ближайшие дни погоду в Украине будет характеризовать преимущественно поле пониженного атмосферного давления, а еще фронты окклюзии и линии неустойчивости. Таким образом, на выходных в большинстве областей пройдут дожди в сопровождении гроз, в отдельных пунктах возможно выпадение града. Также шквалы ветра будут достигать до 15 – 20 метров в секунду.

В то же время непогода кроме гроз приносит с собой и другие необычные погодные явления. Например, в Киевской области 8 июня фиксировали настоящий смерч. На опубликованных в сети видео можно было заметить огромный ветряной вихрь, что поднимается над землей на несколько десятков метров.