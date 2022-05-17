Удар оккупантов по Бахмуту: из-под завалов достали тяжелораненого 9-летнего ребенка

Российские оккупанты обстреляли ракетами гражданскую инфраструктуру в Бахмуте. Из-под завалов многоэтажки достали ребенка.

Ракетный удар разрушил конструкции дома с пятого по первый этаж. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Спасатели разбирают завалы

В многоэтажке загорелся пожар. Однако теперь его удалось ликвидировать. Спасатели продолжают разбирать завалы. Кириленко заметил, что под ними еще могут находиться люди. Сейчас достали одного погибшего, а также тяжелораненого 9-летнего ребенка.

Полиция обнародовала видео с места происшествия. Полицейские передали раненую девочку медикам.

Смотрите видео, как разбирают завалы в Бахмуте:

Ранее чиновник сообщал, что в Бахмуте в результате утренних обстрелов повреждена также школа №4.

Власть просит людей эвакуироваться

Кириленко еще раз призвал местных жителей Донецкой области эвакуироваться.

Еще раз обращаюсь к каждому, кто до сих пор пренебрегает опасностью: эвакуируйтесь! Русские пришли на нашу землю уничтожать и убивать,

– подчеркнул чиновник.

Он добавил, что для гражданских сейчас главное – сохранить свою жизнь. Тем временем военные сделают свое дело и выгонят оккупантов с нашей земли.

Обстрелы Донбасса

Россияне не оставляют попыток захватить всю Донецкую область, поэтому наносят массовые обстрелы по всей линии фронта: от Угледара до Бахмута.

За последние сутки захватчики ударили по Авдеевке и повредили там 3 жилых дома.

В Марьинской общине в результате обстрелов обесточена Красногоровка – восстановительные работы продолжаются.

В Очеретинской общине постоянно продолжаются обстрелы, поэтому пока не удалось полностью восстановить поврежденную высоковольтную линию.

Интенсивный огонь на Торецком направлении не прекращается, однако в общине идет эвакуация населения.

Также оккупанты били по Угледару и по Николаевской общине. Российские снаряды перебили линию электропередач – часть Райгородка осталась без электричества.

Мощные взрывы прогремели в Соледаре. В сети публикуют видео, как над городом поднялось огромное облако дыма. СМИ сообщают, что якобы горит строительный завод Knauf, крупнейший в регионе.

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