Удар оккупантов по железной дороге: какие поезда до сих пор задерживаются
Источник:Укрзализныця
Российские захватчики вечером 3 мая нанесли очередной ракетный удар по Украине. В этот раз они целились в объекты железнодорожной инфраструктуры. Поэтому многие поезда в Украине движутся с задержкой.
3 мая Россия выпустила 18 ракет на территории Украины. Сделали это из стратегических бомбардировщиков Ту-95 или Ту-160 из Каспийского региона. Под обстрелы попали Львовская, Закарпатская, Днепропетровская, Кировоградская области, где ракеты повредили объекты инфраструктуры. Из других средств нанесены ракетные удары по Одесской и Донецкой областям.
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Также украинская ПВО сбила ракеты над Виннитчиной и Киевщиной. Речь идет о как минимум восьми ракетах, которые удалось перехватить.
Во Львовской, Закарпатской и Днепропетровской областях целями ударов стали железнодорожные подстанции. В результате ракетных ударов они были повреждены, поэтому поезда направлялись с задержкой.
Какие поезда задерживаются и на сколько
По состоянию на 4 мая некоторые поезда в Украине продолжают курсировать по Украине с задержкой до места прибытия. В общей сложности таких более четырех десятков. Укрзализныця опубликовала перечень этих поездов и приблизительное время их задержки в пути:
- №22 Трускавец — Харьков (+9:17 час);
- №3 Львов — Запорожье (+7:23 часа);
- №60 Чоп — Киев (+6:25 ч);
- №82 Ужгород — Киев (+5:48 ч);
- №25 Рахов — Одесса (+5:32 часа);
- №145 Львов — Ужгород (+5:35 час);
- №12 Львов — Одесса (+5:28 час);
- №46 Лозовая — Ужгород (+5:05 час);
- №37 Ужгород — Одесса (+4:53 часа);
- №50 Трускавец — Киев (+4:53 ч);
- №92 Львов — Киев (+4:32 час);
- №56 Рахов — Киев (+4:19 ч);
- №55 Киев — Рахов (+6:05 час);
- №135 Черновцы — Одесса (+3:45 час);
- №53 Днепр — Одесса (+4 часа);
- №30 Ужгород — Киев (+3:25 час);
- №92 Одесса — Лозовая (+3:16 час);
- №231 Днепр — Львов (+3:05 час);
- №88 Ковель — Запорожье (+2:58 ч);
- №6 Запорожье — Ивано-Франковск (+3:01 час);
- №96 Рахов — Киев (+2:42 ч);
- №86 Львов — Запорожье (+2:46 час);
- №8 Одесса — Харьков (+2:30 час);
- №43 Ивано-Франковск — Киев (+2:30 час);
- №14 Солотвино — Киев (+2:30 час);
- №38 Запорожье — Киев (+1:45 час);
- №175 Запорожье — Жмеринка (+2:08 ч);
- №16 Ивано-Франковск — Харьков (+2:08 ч);
- №7 Киев — Черновцы (+2 ч);
- №37 Киев — Запорожье (+2 ч);
- №59 Киев — Чоп (+2 ч);
- №85 Запорожье — Львов (+1:40 ч);
- №8 Черновцы — Киев (+1:37 ч);
- №149 Полтава — Черновцы (+1:36 ч);
- №81 Киев — Ужгород (+3:16 ч);
- №57 Киев — Ворохта (+1:20 ч);
- №17 Харьков — Львов (+1:20 ч);
- №42 Львов — Днепр (+1:30 ч);
- №91 Киев — Львов (+1:15 ч);
- №41 Днепр — Львов (+1 ч);
- №705 Киев — Перемышль (+4:30 ч);
- №774 Львов — Дарница (+6 ч);
- №716 Перемышль — Киев (+2:05 ч);
- №754 Дарница — Харьков (+40 мин).