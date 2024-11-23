Вечером 21 ноября Путин выступил с коротким обращением, в котором подтвердил удар по Украине новой мощной ракетой "Орешник", а также пригрозил, что будет бить по странам Запада, "которые позволяют использовать свое оружие против российских объектов". Как отреагировали на усиление риторики главы Кремля "обычные" россияне, передает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Что думают россияне по поводу угроз Путина

Многие россияне на следующий день после выступления Путина проснулись с чувством тревоги, что перспектива ядерной войны стала еще ближе. Впрочем, в жестко контролируемых российских СМИ и проправительственных социальных сетях можно было наблюдать только положительную реакцию на новый раунд бряцания оружием и обещаний, что враги Москвы будут "дрожать от страха".

В России удар по Днепру "Орешником" расценили как важный знак того, что Кремль будет придерживаться своих "красных линий", и даже готов ради этого пойти на использование ядерного оружия.

По словам директора "Левада-центра" Дениса Волкова, ранее тема ядерки была табуирована в России. Теперь внутри элит начинает господствовать мнение, что об этом надо говорить откровенно. Они считают, что Россия должна доказать Западу всю серьезность своих намерений.

Как свидетельствуют опросы, россияне в значительной степени потеряли чувствительность к частым воинственным заявлениям Кремля после вторжения в Украину. В то же время есть признаки, что все больше граждан страны-агрессора начали поддерживать позицию Путина, по которой Украина и Запад являются агрессорами.

Все больше россиян также выступает за начало мирных переговоров. Количество людей, которые соглашаются на использование ядерного оружия, несколько возросло – до 34 процентов. Волков не исключает, что после речи Путина и подачи его выступления в СМИ эта цифра может вырасти еще больше.

Между тем для многих оппозиционно настроенных россиян использование ракеты, способной нести ядерное оружие, все равно стало шоком.

Угроза распространения конфликта за пределы России и Украины и, возможно, использование ядерного оружия, казалось, упала на благодатную почву: апатия и беспомощность, которые охватили многих россиян с начала вторжения.

На государственных СМИ тем временем пели Путину дифирамбы за то, что он повысил ставки в противостоянии с Западом. Пропагандисты расстроились, что глава Кремля предупредил США перед запуском ракеты. По их мнению, Россия "слишком гуманная и милосердная", а "врага надо убивать, а не предупреждать".

Прокремлевские блогеры активно распространяют мемы, в которых Путина изображают героем боевиков в постере к фильму, намекая на игру слов между "Орешек", названием российской ракеты, и словом "орешек", которое использовано в российском названии американского блокбастера "Крепкий орешек".

В популярных социальных медиа-группах, которые обычно сосредоточены на местных новостях, россияне оценили речь Путина, некоторые осуждали его явное стремление к эскалации, а другие подбадривали оккупационную армию.