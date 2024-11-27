Начальник генштаба Беларуси назвал запуск "Орешника" по Днепру жестом доброй воли. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на белорусские медиа.

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"Российская армия самая мощная"

Также начальник генштаба Беларуси Павел Муравейко назвал российскую армию "самой мощной в мире". Беларусь является одной из ближайших союзниц России.

21 ноября агрессор ударил по Днепру межконтинентальной ракетой. В то же время в России настаивают, что это "просто баллистическая ракета" средней дальности. Вечером того же дня российский президент Владимир Путин обратился к россиянам и рассказал об ударе "Орешником" якобы в ответ на "безрассудные решения Запада".

Эта атака произошла на фоне сообщений о разрешении США бить ракетами ATACMS вглубь территории России. Западные медиа предполагают, что эта ракета содержала боеголовки без взрывчатки.

Эксперт Джеффри Льюис заявил, что Россия использовала невероятно дорогой способ, чтобы доставить то, что не нанесет большого вреда.